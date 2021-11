Conference League, il Bodo/Glimt non sbaglia un colpo: a segno Botheim

CONFERENCE LEAGUE - Il Bodo/Glimt vince ancora e consolida il primato nel girone oltre a mettere definitivamente in cassaforte il passaggio alla fase a eliminazione diretta di Conference League. Proprio come la Lazio, i norvegesi sono in bilico tra l'approdo ai sedicesimi e quello direttamente agli ottavi. Sarà decisiva l'ultima partita del girone contro lo Zorya. Ieri sera i gialloneri hanno superato 2-0 il CSKA Sofia tra le mura amiche dell'Aspmyra Stadion. Vittoria netta per il Bodo che sigla un gol per tempo senza subirne. Il primo porta la firma di aver, il secondo di Botheim. Dopo la fuga sulla corsia, Solbakken serve Botheim tutto solo in area di rigore. L'attaccante norvegese, che piace tanto alla Lazio, corregge in rete il traversone del compagno mettendo in ghiaccio la partita e la qualificazione.