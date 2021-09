Conferenza Stampa Olimpico | Lazio, Cataldi: "Noi i primi, speriamo di essere d'esempio!"

Ospite d'eccezione della conferenza stampa andata in scena all'Stadio Olimpico, Danilo Cataldi. Il centrocampista, in occasione della presentazione della partnership tra Lazio e Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse, si è espresso sull'argomento: "Volevo riprendere le parole del Prefetto, ha detto che la Lazio è la prima società che stipula quest'accordo. Spero sia la prima di molte. Il calcio è un mezzo di comunicazione importante per tutto il Paese, basti pensare a tutto ciò che è accaduto negli ultimi due anni. Il calcio può sensibilizzare su determinati temi. Farlo tramite lo stadio credo possa essere fondamentale. Lo stadio è un luogo di ritrovo, cercare di dare qualsiasi tipo d'aiuto è sicuramente importante. Sull'argomento dei social, al mondo d'oggi utilizzarli è diventata routine, sensibilizzare anche tramite questi strumenti è di vitale importanza. A volte si usano anche in maniera non appropriata. Cercare di portare un messaggio positivo tramite questi canali è importante. Noi cercheremo di fare il possibile per aiutare. Non voglio entrare nei numeri, ma faremo tutto il possibile per aiutare".

