CONI, la Giunta ha deciso: Paolo Rossi entra nella "Walk of Fame"

La "Walk of Fame" del CONI avrà altre cinque stelle in più. Come riportato dall'ANSA, la Giunta nazionale del comitato olimpico ha accettato la proposta della commissione atleti per inserire le targhe di cinque atleti italiani nel percorso che porta da viale delle Olimpiadi fino allo Stadio Olimpico: si tratta del pesista Alessandro Andrei, del ciclista Paolo Bettini, del lottatore Vincenzo Maenza, della campionessa dello sci di fondo Gabriela Paruzzi e del calciatore Paolo Rossi. Le targhe sono state aggiunte a quelle delle tante stelle dello sport tricolore già presenti. Il CONI ha consegnato anche altre onorificenze come le Stelle d'Oro al merito sportivo ai nuovi presidenti delle Federazioni e delle Discipline Associate in base al regolamento delle Onorificenze Coni.