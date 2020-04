CONI, Malagò: “Lo sport ha mostrato compattezza. Quando si riparte? Nessuna certezza”

È un momento difficile per tutti, e il Coronavirus non ha risparmiato il mondo del calcio. Ai microfoni del Tg3 Lazio, ha parlato il presidente del CONI Giovanni Malagó: "Lo sport ha mostrato una totale compattezza in questo momento di emergenza globale a differenza di qualche politico in giro per il mondo. ha mostrato anche una doverosa sensibilità e si è adeguato a quelli che sono problemi globali. Quando si ripartirà? Il tema non sono le singole società di calcio ma tutto il comparto. Gli sport individuali sono più in condizione di essere aiutati rispetto agli sport di squadra. Stiamo a vedere, nessuno è in grado di dare certezze".