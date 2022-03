Coni, Malagò: "Lo sport italiano supporta l'Ucraina. Ospiteremo atleti"

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa che si è tenuta a San Siro, dopo la Giunta Nazionale in mattinata all'Allianz Tower di Milano, è intervenuto sul tema più tragico che vede l'Ucraina ancora sotto i bombardamenti della Russia. Questo l'intervento del presidente: "Il corso della storia sta prendendo una piega per cui è prevedibile che qualche nazione non ci sarà alla prossima Olimpiade. Lo sport italiano sta facendo il massimo possibile per supportare il popolo ucraino. Stiamo svuotando i magazzini e stiamo mandando i nostri cimeli d'annata per dare alla popolazione abbigliamento, giacche a vento e materiale. Sono in contatto con Bubka. Apprezzo le iniziative delle singole federazioni e da parte nostra stiamo dando supporto per ospitare atleti e atlete nei nostri centri". Lo apprende LaPresse.