Coni, Malagò sul problema stadi: "Il Flaminio deve essere recuperato"

"Il Flaminio? Deve essere recuperato. È uno stadio fantastico, non so cosa pensano i nuovi proprietari della Roma ma credo che sarebbe fantastico per essere qualcosa di diverso rispetto allo stadio di una squadra di Serie A". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, ospite a "Campioni del mondo", su Rairadio2. "Il problema degli stadi lo risolviamo soltanto in un modo. Solo se facciamo una Olimpade estiva o un campionato del mondo e un Europeo. Bisogna avere una obbligatorietà temporale per rispettare in questo modo i contratti", ha aggiunto.