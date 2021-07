Copa America, quarti di finale: stanotte Correa impegnato con la sua Argentina

Non solo gli Europei, anche la Copa America è entrata nel vivo e si avvia verso le semifinali. Fino a questo momento si sono giocati due dei quattro quarti di finale, con il Brasile e e il Perù che hanno superato rispettivamente il Cile e il Paraguay. Questa notte a mezzanotte, ore italiane, sarà il turno di Uruguay - Colombia mentre alle ore 3:00 toccherà all'Argentina contro l'Ecuador. Tornerà in panchina Joaquin Correa dopo la tribuna precauzionale contro la Bolivia non per problemi fisici ma a causa della sua diffida. Il 'Tucu', nelle precedenti 3 partite, è sempre sceso in campo nella ripresa.