Copa Libertadores, allarme in casa River: 25 positivi e neanche un portiere a disposizione

Allerta massima in casa del River Plate in vista della gara contro il Santa Fe in programma tra due giorni e valida per la Copa Libertadores. La squadra è infatti stata decimata dal Covid: sono ben 25 i positivi tra giocatori e staff. Il tecnico Marcelo Gallardo ha a disposizione in totale dieci giocatori e neanche un portiere. Proprio per questo motivo di massimo allarme il club ha chiesto di poter modificare la lista dei giocatori schierabili.