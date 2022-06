Coppa canottieri, presentata la 58° edizione del torneo: quando e dove si svolgerà

Torna il prestigioso torneo di calcetto della Capitale, meglio conosciuto come Coppa canottieri Fideuram Private Banker. L’evento è giunto alla 58° edizione che si svolgerà, come annunciato oggi nel corso della presentazione, al Circolo Canottieri Lazio a partire dal 20 giugno fino al 20 luglio. Parteciperanno le nove storiche società della città: CC Lazio, CC Roma, RCC Tevere Remo, CC Aniene, Corte dei Conti, TC Parioli, CT Eur, Sporting Eur e Villa Flaminia che si sfideranno per conquistare il trofeo “Babbo Valiani”. Il calcetto non sarà l’unica disciplina protagonista, ma sarà affiancata anche da: padel, teqball e per la prima volta anche dal tennis. La coppa sarà dunque assegnata al circolo che totalizzerà il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie, attualmente a possederla è il CC Lazio.

