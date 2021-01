Coppa Italia, dove vedere Atalanta - Lazio in tv e streaming

Archiviata la pratica Sassuolo, la Lazio torna subito in campo in settimana. Mercoledì 27 gennaio, ore 17:45, i biancocelesti faranno visita all'Atalanta nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. In palio c'è il pass per le semifinali della competizione che andranno in scena nel mese di febbraio. Una tra Lazio e Atalanta se la vedrà con la vincente di Napoli - Spezia. La gara del Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e in streaming si Rai Play.

