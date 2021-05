Coppa Italia, ecco chi canterà l'Inno di Mameli prima di Atalanta - Juventus

La finale di Coppa Italia si avicina e mercoledì Atalanta e Juventus si sfideranno per assicurarsi il trofeo. Come da tradizione, prima del match ci sarà spazio anche per l'intrattenimento con la partita che diventa un autentico evento. Ogni anno un cantante interpreta l'Inno di Mameli. Dopo le polemiche dello scorso anno per l'esibizione di Sergio Sylvestre, la Lega Serie A ha annunciato che sarà ancora un ex concorrente di Amici a cantare l'inno italiano. La scelta è ricaduta su Annalisa Scarrone.

