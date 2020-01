Coppa Italia, Il Milan cala il tris alla Spal e passa il turno

Il Milan ha affrontato la Spal in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, i rossoneri hanno superato senza troppi affanni i ferraresi per 3-0. Due gol nel primo tempo, realizzati da Piatek e da Castillejo (una prodezza). Il terzo sigillo per i meneghini lo ha firmato Hernandez. Niente Ibrahimovic sul terreno di gioco, lasciato in panchina per questa occasione da Pioli. Il Milan dunque passa il turno e si qualifica ai quarti della competizione.

