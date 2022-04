Coppa Italia, Juventus e Inter si sfidano in finale dopo 57 anni

TUTTOmercatoWEB.com

Finalmente dopo 57 anni ritorna il Derby d’Italia in finale di Coppa Italia. Juventus e Inter si giocheranno il trofeo l’11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Si prospetta essere una sfida emozionante, dopo che le due squadre non si incrociavano dal lontano 1965. In 10 anni, per la Juventus, si tratta della settima finale. Dato curioso è che i bianconeri ritrovano in finale il tecnico Simone Inzaghi: nel 2017 l’ex allenatore della Lazio allenava proprio i biancocelesti, arrivando all’ultimo match di coppa contro la squadra di Allegri. All’epoca la sfida terminò 2-0 per la Juventus, ma i principali bookmakers erano fin dall’inizio molto incerti sul risultato finale, clicca su questo articolo per saperne di più.

Sono passati 5 anni da quella edizione e a Roma i nerazzurri e i bianconeri promettono di dare spettacolo. L’Inter di Inzaghi arriva in finale grazie alla vittoria di misura nel derby di Milano contro i rossoneri. La squadra di Pioli, infatti, è stata battuta per ben 3-0, dicendo addio al sogno di alzare la coppa che manca dal 2003.

All’andata la sfida era terminata in pareggio, 0-0. I ragazzi di Max Allegri, hanno sfidato in semifinale la Fiorentina. I Viola si sono dimostrati un avversario ostico e difficile da superare, ma alla fine i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio. All’andata a Firenze la Juventus si è imposta per 1-0, mentre al ritorno sono due le reti rifilate alla squadra toscana, conquistando la settima finale, la terza consecutiva.

Quarto confronto stagionale tra i due club

Parliamo sicuramente di una partita non come tutte le altre: da sempre il Derby d’Italia è tra le partite più seguite e ricche di rivalità. In questa stagione, contando anche il prossimo match, sono quattro gli incroci tra i due club: due in campionato e uno in supercoppa italiana. Il bilancio, però, è a favore dei ragazzi di Inzaghi: una vittoria in campionato, una in Supercoppa e un pareggio. Dato interessante è che si tratta della terza sfida in una finale di Coppa Italia. Infatti Vecchia Signora e Biscione, contrariamente a quanto si pensa, non si sono mai incontrate in finale negli ultimi 57 anni.

Per assistere ad una loro sfida nella coppa nazionale bisogna fare 57 passi indietro: l’ultimo risale al 1965, con la vittoria bianconera per 1-0, mentre 7 anni prima, nel 1958, a vincere fu sempre la Juventus, ma con un sonoro 4-1. La Madama è la detentrice del trofeo, alzato dall’ex allenatore Andrea Pirlo e vincere significa si mettere in bacheca il 15esimo trofeo, ma significa anche salvare una stagione nettamente sotto le aspettative della dirigenza e dei tifosi. L’ultimo successo interista, invece, risale al 2011. L’allora allenatore Leonardo riuscì a battere il Palermo di Delio Rossi per 3 a 1.

Per la sfida 30 mila biglietti alle due società

Per la sfida in programma l’11 maggio alle 21, l’Olimpico di Roma potrà ospitare 68 mila tifosi, con entrambe le società che riceveranno rispettivamente 30 mila biglietti. Per quanto riguarda gli 8 mila biglietti rimasti, questi saranno gestiti dalla Lega Calcio. A riportare tutto c’ha pensato il Corriere dello Sport che precisa come i tagliandi saranno venduti dalla prossima settimana.