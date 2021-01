Coppa Italia, la Roma è su Scherzi a Parte: eliminata dallo Spezia e dal regolamento

A cinque anni di distanza la storia si ripete. Come nel dicembre del 2015, la Roma viene eliminata dallo Spezia dagli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Italiano vince 4-2 dopo i tempi supplementari dopo essersi fatta recuperare il doppio vantaggio nei 90 minuti. I gol decisivi firmati dall'ex giallorosso Verde e da Saponara con uno splendido pallonetto da fuori area. Dopo la batosta nel derby, Dzeko e compagni non riescono a rialzare la china e subiscono un'altra sonora sconfitta. Come se non bastasse, i giallorossi sarebbero stati eliminati a prescindere dalla competizione in quanto Fonseca ha effettuato la quinta e la sesta sostituzione nel corso dei tempi supplementari andando contro il regolamento, dopo essere rimasto in 9 uomini per le espulsioni di Mancini e Pau Lopez. Settimana da incubo per la Roma e per i suoi tifosi.

Pubblicato 19/01/2021