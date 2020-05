Coppa Italia lampo, la finale si giocherà il 17 giugno

Dopo la notizia dell'ufficialità della ripresa del campionato di Serie A bisogna stabilire calendari e protocolli. In particolare, è stato noto fin da subito che la Coppa Italia sarebbe ripartita prima del 20 giugno individuato per il campionato, cioè il 13 giugno con i ritorni delle semifinali Inter-Napoli e Milan-Juventus, ma non era chiaro se la finale si sarebbe giocata a Serie A terminata o prima che ricominciasse. Ora è arrivata la conferma: come riporta Sky Sport, l'ultimo atto della Coppa Italia si giocherà il 17 giugno, quindi prima che il campionato riprenda.