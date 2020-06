Coppa Italia, Napoli - Juventus: le probabili formazioni della finale

Terza partita dal ritorno del calcio in Italia e subito un trofeo in palio. Il secondo della stagione, il primo (la Supercoppa Italiana) l'ha vinto la Lazio a Riyad il 22 dicembre 2019, che mette di fronte la Juventus di Sarri e il Napoli di Gattuso. La ripresa dopo quasi 4 mesi e lo stato di forma precario lascia tanti interrogativi nella mente dei due tecnici.

NAPOLI - Gattuso ha un unico dubbio, Politano o Callejon: l'ex Inter è in leggerissimo vantaggio. Due i cambi previsti rispetto alla squadra che ha iniziato ncontro l'Inter, torna Mario Rui a sinistra al posto di Hysaj, mentre Fabian Ruiz rileva Elmas come mezzala destra. Confermatissimo al centro dell'attacco Mertens.

JUVENTUS - Sarri pensa a due cambi rispetto all'undici titolare della semifinale contro il Milan: Cuadrado per Danilo e Khedira per Pjanic. Rispetto all'utilizzo di quest'ultimo il dubbio lo avrà fino al fischio d'inizio, anche se alla fine dovrebbe essere preferito il tedesco. Per il resto Cristiano Ronaldo sarà il centravanti, almeno in partenza, con Dybala e Douglas Costa pronti a scambiarsi le posizioni a gara in corso.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All. Sarri.

