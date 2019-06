Coppa Italia, Raggi premia la Lazio: appuntamento in Campidoglio

Un altro premio per la Lazio di Inzaghi. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, consegnerà un riconoscimento al club biancoceleste per la recente vittoria della Coppa Italia, ottenuta in finale contro l'Atalanta grazie ai gol di Milinkovic e Correa. Al momento sono in corso contatti tra il Comune e la dirigenza laziale per concordare la data della premiazione: dovrebbe avvenire in Campidoglio all'inizio di luglio, quando la squadra si radunerà prima della partenza per il ritiro ad Auronzo di Cadore.

Pubblicato il 06/06/2019 alle ore 12.56