Coppa Italia, ribaltone Cremonese: esonerato Baroni. Chi in panchina con la Lazio?

Rastelli, Baroni...di nuovo Rastelli? Sono ore di riflessione in casa Cremonese, ore che hanno portato innanzitutto all'esonero di Marco Baroni. Il tecnico, arrivato a inizio ottobre per sostituire Massimo Rastelli, non ha portato la scossa sperata alla squadra che ha chiuso il girone d'andata al quartultimo posto in Serie B. A soli sei giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio (martedì 14 gennaio, ore 18:00 ndr), dunque, la Cremonese non sa ancora chi siederà sulla propria panchina all'Olimpico. L'ipotesi più accreditata pare essere quella che porterebbe al ritorno di Rastelli, ma al momento non c'è nulla di certo. Né altri papabili candidati.

