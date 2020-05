Coppa Italia, Scaroni non ci sta: "Discutibile giocarla con queste modalità"

Il dialogo tra mondo del calcio e istituzioni ha portato a una decisione, la Serie A ricomincia il 20 giugno mentre la Coppa Italia si assegnerà tra il 13 e il 17 giugno. Il presidente del Milan Paolo Scaroni non è molto contento di quanto è stato stabilito riguardo la Coppa, come ha riferito all'Ansa: "Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre mesi di fermo”.