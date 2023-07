Coppe Europee, la Uefa ha deciso: “Dal 2024 stop alle retrocessioni”

TUTTOmercatoWEB.com

A partire dalla stagione 2024/25 cambierà il format delle coppe europee, lo ha deciso la Uefa. Come riporta Calcio e Finanza, il massimo organo di governo del calcio in Europa ha stabilito che non ci saranno più le retrocessioni dei club nelle competizioni. Questo significa che al termine della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League, chi non passerà le qualificazioni non avrà l’occasione di restare in gioco nella coppa inferiore. Questo quanto di legge nella nota: “Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione)”.

