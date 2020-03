Coronavirus / 500 mila tamponi arrivati negli USA dall'Italia

Sono oltre 500.000 i tamponi per i test del coronavirus partiti dall'Italia e arrivati negli Stati Uniti. I tamponi sono stati trasporati su un aereo dell'aeronautica militare statunitense partito da Aviano. A rendere nota la notizia i vertici del Pentagono. Il generale David Goldfein della US Air Force, ha richiarato: "Il velivolo con a bordo il mezzo milione di kit è atterrato lunedì' a Memphis, in Tennessee. I test saranno ora distribuiti in varie parti degli Usa".

