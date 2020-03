Coronavirus / Al Gemelli ieri pazienti in isolamento nelle ambulanze: oggi nuovi posti

La speranza di ogni singolo cittadino italiano, e del mondo, è quella di sconfiggere il Coronavirus. La situazione per la sanità nazionale è critica, i posti per accogliere gli infetti scarseggiano e la pandemia continua ad imperversare. Al nord la crisi è ancora più accentuata, ma anche a Roma non mancano problemi da questo punto di vista. Dalle immagini di un video che sembrerebbe essere stato girato al Gemelli, è possibile verificare le condizioni difficili della struttura. I pazienti sono in isolamento nella ambulanze ferme nei parcheggi e non possono scendere perché non ci sono posti. All'interno dei veicoli, quando fa buio, vengono accese le luci notturne per rendere più vivibile la degenza del malato. Situazione caotica e confusionaria, da cui tutti sperano di uscire il prima possibile. Lo stesso Policlinico Gemelli ha diramato una nota ufficiale nella quale spiega che sono stati resi "operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus", così i pazienti non saranno costretti a restare nella ambulanze.

