Coronavirus / Arcuri avverte gli italiani: "Altre riaperture in futuro? Dipende da voi"

Il commissario straordinario di Governo per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha parlato ai microfoni di Fabio Fazio della Fase 2. Chiaro l'avvertimento agli italiani: senza distanziamento sociale si rischia di tornare indietro. Queste le sue dichiarazioni: "Le prime misure di riapertura sono giuste, eque, prudenti e caute. Se ne potranno fare altre? Quale sarà il risultato di esse? Dipenderà dalla responsabilità degli italiani. Il primo allentamento delle misure di contenimento ha senso solo se tutti gli italiani comprenderanno che dipende proprio da loro che il virus non riprenda a recuperare forza. Il lockdown non può essere completo e compiuto. Questo virus non viene sconfitto con un decreto. Viene sconfitto con il comportamento responsabile di tutti gli italiani". Capitolo mascherine: "Durante le epidemie non bisogna speculare sul dolore degli altri. Le mascherine che costavano 5 € sono cose vergognose che non hanno niente a che fare con un Paese civile. Stasera ho emanato un'ordinanza che fissa il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche a 0,50 Euro".

