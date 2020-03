Coronavirus, Borrelli: "Per vincere cambiamo modo di vivere"

Il commissario Angelo Borrelli nella quotidiana conferenza stampa dalla Protezione Civile ha aggiornato il bilancio relativo all'emergenza coronavirus. L'aumento dei contagiati rispetto a venerdì è del 29,24%, si è passati dai 3.916 di ieri ai 5.061 di oggi. Il numero delle vittime è salito del 18,27%, dai 197 di ieri ai 233 di oggi, quello dei guariti è salito del 12,62%, passando dai 523 di ieri ai 589 di oggi. Le parole di Borrelli: "Per vincere il virus dobbiamo cambiare modo di vivere". Il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha aggiunto: "No ad atteggiamenti superficiali. Serve grande attenzione e consapevolezza da parte di tutti. Gli anziani in virtù della loro fragilità, assumano un comportamento di protezione e si muovano meno possibile. Se devono muoversi evitino luoghi affollati e soprattutto non si rechino in sale di attese di studi medici, pronto soccorso o altri luoghi dove avvengono contatti stretti. Chi ha dispnea e febbre, specie se in età avanzata, chiami il proprio medico e chieda assistenza. Sono i due sintomi più frequenti per le persone che vanno incontro a decesso".