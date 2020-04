Coronavirus / Burioni: "Riaprire potrebbe dare luogo a dei focolai da contagio"

Punto medico come di consueto di Roberto Burioni ai microfoni di Fabio Fazio alla domenica, su Rai Due: "Non si può dire se è troppo presto per riaprire. È presto se non abbiamo pronti i sistemi per valutare ciò che succede. Riaprire potrebbe dare luogo a dei focolai da contagio e dobbiamo essere prontissimi a identificarli e a isolarli. Dire 'torni a lavorare quando ti è finita la febbre' no, non è tollerabile! Si può comprendere che un tampone non si possa fare, ma non si può comprendere che venga mandato a lavorare un medico che può essere infettivo. Abitudini del virus? Se si attenua d'estate, torna nei mesi più freddi".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION