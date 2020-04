Coronavirus / Caos sulla Pontina: migliaia di auto in fila verso Torvaianica e Ostia

Caos sulla Pontina alle porte di Roma nel pomeriggio. Una coda infinita di decine di migliaia di auto in uscita dalla città. Tutto bloccato dalle 14 per i controlli della polizia stradale, appostatasi prima dello svincolo verso Pratica di Mare. Si passa su un'unica corsia, con fortissimi rallentamenti. Il serpentone di vetture è lungo finatti circa 10 chilometri. Passate al setaccio le autocertificazioni di chi, nonostante le raccomandazioni di non raggiungere le seconde case al mare, è partito comunque destinazione Torvajanica o Ostia. Controlli a tappeto in ogni caso in tutte le arterie d'uscita dalla città. > QUI IL VIDEO DELLE CODE <

