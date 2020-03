Coronavirus / Cdm domani alle 15: si va verso multa di 2000 € per chi viola il Dpcm

Duemila euro di multa. Il Governo si sta convincendo che introdurre la sanzione amministrativa al posto di quella penale possa scoraggiare colori i quali continuano imperterriti a violare le norme anti-contagio. Se ne discuterà domani alle 15 in una riunione del Consiglio dei ministri. Si va verso l'introduzione di una multa per l'appunto di 2000 euro per chi violi le limitazioni agli spostamenti o le altre disposizioni del Dpcm.

