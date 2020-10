Coronavirus / Coprifuoco alle 21 o alle 22 e Dad alle superiori: domani il Cdm

Salgono i contagi da Covid-19 e si moltiplicano le idee e le proposte del governo per arginare l'epidemia. Nelle ultime ore, in particolare, è il coprifuoco quella maggiormente caldeggiata nelle stanze della politica. Per affrontare questo tema domani si riunirà il Consiglio dei Ministri e salgono le quotazioni di un obbligo di chiusura di bar, ristoranti e pubblici esercizi alle 21 o alle 22. Previsti controlli rafforzati e multe per chi non rispetta le regole. Parallelamente sarà affrontata anche la situazione delle scuole superiori. Le Regioni da un lato vorrebbero la Dad totale, l'Azzolina dall'altro spinge per lasciare tutto così. Nel mezzo il Partito Democratico che propone l'alternanza casa-scuola in modo da convogliare nella Dad il 50% dell'istruzione di uno studente.