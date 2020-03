Coronavirus, De Luca: "Mascherine di Bunny il coniglietto per la Campania" - VIDEO

Lunga conferenza sul coronavirus e le criticità della Campania per il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Una conferenza che è stata un appello all'unità d'intenti, allo stringere i denti, all'ottimismo. Non è mancata qualche frecciatina, come quella indirizzata, nell'ambito dei rapporti con Roma, alla Protezione Civile sulla questione mascherine. Uno show diventato già virale: "Noi avremo spirito di collaborazione, ma ci faremo sentire se il meccanismo s'inceppa. Siccome dalla Protezione Civile hanno risposto che ci hanno mandato 700.000 mascherine...amici cari vediamo di capirci bene. Quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine. Sono arrivate 552.000 di queste cose. Ci vuole veramente una fantasia accesa per definirle mascherine. Salvo che si pensi che non si usino le maschere di carnevale. Questa va bene per Bunny. Avete presente il coniglietto. Non me la metto io ma se ve la mettete voi le orecchie escono da queste fessure e avrete la faccia di Bunny il coniglietto. Ma ragazzi...facciamoci un sorriso nei momenti difficili però non chiamatele mascherine". CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI DE LUCA E LE MASCHERINE DI BUNNY O PREMI PLAY A FINE ARTICOLO

