Coronavirus / Decreto "Cura Italia": l'INPS eroga i 5 bonus dalle P.IVA agli autonomi

Finalmente ci siamo. In epoca di coronavirus gli aiuti alla popolazione sono vitali visto lo stop quasi totale all'economia. Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ha annunciato che le misure inserite nel decreto "Cura Italia" per far fronte ell'emergenza Covid-19 stanno per partire: "Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo. Sul sito sarà presente una procedura semplificata con un Pin semplificato".

