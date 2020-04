Coronavirus / Di Maio (M5S): "Mes? È solo un falso dibattito"

Luigi Di Maio torna sulla questione Mes guardandola da un diverso punto di vista. Servono soldi, ma serve anche un obiettivo comune per l'Europa: "Questo sul Mes è solo un falso dibattito. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l'Europa. Da qui ai prossimi 2 mesi o ai prossimi 10 anni? Sure e la linea di credito Bei sono dei passi avanti, ma se contiamo tutti i fondi arriviamo a circa 300 miliardi quando invece ne servono 1.500. L'Ue deve mostrarsi all'altezza. Non bisogna pensare una ripartenza, ma una ricostruzione".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION