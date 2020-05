Coronavirus / Ferrari GT, Cioci: "Calcio e F1, riprendere per lavoratori e famiglie. Giovinazzi il dopo Vettel se..."

Il pilota della Ferrari 488-GT per il team AF Corse, Marco Cioci, ha parlato di motori e non solo ai microfoni di Non è La Radio, nel corso della trasmissione: "Ricchi, Ricchissimi... praticamente in mutande". Queste le sue dichiarazioni: "Il mondo dei motori è naturalmente segnato dall'epidemia. Devo dire che però in diverse parti d'Europa si sta ripartendo. Qui in Italia si è ancora un po' timidi. Condivido le preoccupazioni dei vari circuiti visto che le condizioni di sicurezza per operare ci sarebbero tutte. La Formula 1? L'ipotesi di un mondialino potrebbe sconvolgere alcune gerarchie. Penso che la Ferrari in particolare possa alla lunga far valere la sua nuova politica giovani. Se Giovinazzi darà in questo senso risposte concrete, potrebbe essere lui a prendere il posto di Vettel". Sulle critiche di chi non vuole far riprendere gli sport poiché superflui: "Discorsi fatti da persone alle quali sembra difficile far capire concetti semplici. Dietro un pilota che guida c'è un indotto di gente che lavora per mantenere le proprie famiglie. Meccanici, fisioterapisti, albergatori, steward, catering e via dicendo. Un po' come nel calcio. Io se vado a vedermi la Lazio posso percepire nell'arco dei 90 minuti come il mio focus sia certamente sui calciatori. Poi però basta ragionare un po' per capire che fermare il calcio vuol dire mettere in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie, alcune delle quali le vediamo proprio negli stadi. Il magazziniere, il giardiniere, il massaggiatore, i giornalisti e via dicendo. Bisogna ripartire anche per loro". La FIA fa sapere che i GP si disputeranno anche se qualche pilota sarà positivo: "Vero, confermo. Diciamo che si può trovare una via di mezzo fra l'eccessiva sicurezza del mondo dei motori e l'eccessiva paura del calcio".

