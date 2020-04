Coronavirus / Francia e Germania si accordano: no ai Coronabond, si a Mes e Bei

La Francia e la Germania si sono strette la mano. Lo stato transalpino di fatto si "eleva" dalle posizioni del Sud dell'Europa e va ad assumere una posizione da intermediario con il Nord. È l'agenzia tedesca Dpa a riportare la notizia dell'accordo sulla strategia europea di risposta alla crisi finanziaria generata dal Covid-19. L'incontro dell'Eurogruppo è in programma martedì prossimo a Bruxelles e la notizia cambia certamente le carte in tavola. L'accordo fra i due paesi si fonda infatti sull'utilizzo del Mes e della Bei (Banca Europea per gli Investimenti) e anche del fondo per la disoccupazione degli Stati membri. Niente Coronabond dunque. Storce il naso il ministro Gualtieri su un punto dei tre: "Bene lo schema Sure e le garanzie Bei ma la risposta comune europea sarà adeguata solo se comprenderà l'emissione comune di bond europei per finanziare i piani nazionali di risposta all'emergenza coronavirus. Il Mes è uno strumento inadatto a gestire questa crisi nella forma attuale".

