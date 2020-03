Coronavirus / Gli USA lanciano l'allarme: "Da noi avremo fra i 100 e i 200.000 morti"

Il contagio da Coronavirus è esploso negli Stati Uniti. Una galoppata senza precedenti che ha visto gli States andarsi a prendere il primo posto nella classifica mondiale in merito ai malati di Covid-19. Non certo qualcosa per cui gioire. Ad oggi gli Stati Uniti sono a 124.763 contagi con il dato che si aggiorna di ora in ora tanto procedere di corsa l'infezione. Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive americano e consulente della Casa Bianca oltre che direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha lanciato l'allarme: "Saranno infettati milioni di americani. Le morti previste sono fra le 100 e le 200.000 unità". Numeri da brivido.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION