Coronavirus / Harris (Oms): "In Italia c'è un barlume di speranza, ma è presto"

I numeri registrati in Italia negli ultimi due giorni in merito a contagi e decessi causati dal coronavirus, hanno aperto uno spiraglio di luce verso l'uscita dall'emergenza. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma la portavoce dell'Oms Margaret Harris, parlando con i giornalisti oggi a Ginevra sull'evoluzione della pandemia di Covid-19 nel Bel Paese, ha cercato di mantenere viva la fiammella dell'ottimismo: "In Italia c'è un barlume di speranza - ha detto -. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto (per fare valutazioni ottimistiche, ndr)".