Coronavirus / Il Covid-19 dilaga in Spagna: l'Italia è superata nei contagi

Non si arresta l'epidemia di coronavirus in Spagna. La "galloppata" del virus ha assunto dei contorni drammatici in seguito evidentemente a una fase iniziale decisamente troppo permissiva. Madrid è al collasso nonostante gli hotel, vuoti, siano stati adibiti a immense strutture per l'isolamento. I numeri sono impietosi: 117.710 contagi, +7432 in 24 ore, superata l'Italia. I morti sono l'altra nota dolente: +932 in 24 ore. Lo rileva El Pais.

