Coronavirus, il Cska Sofia smentisce ripresa allenamenti: "Sono allucinazioni"

Nessuna ripresa degli allenamenti. Lo garantisce il sito del Cska Sofia, club bulgaro nel mirino delle critiche per alcune indiscrezioni che riferivano di un ritorno in campo della squadra nonostante le restrizioni previste dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La società ha diramato due comunicati, uno ieri e uno oggi, per smentire "le allucinazioni dei detrattori", invitando i tifosi a unirsi "alla battaglia contro il coronavirus" e a restare a casa "senza cadere nelle provocazioni".

LAZIO, LOTITO ATTENDE PER IL TAGLIO STIPENDI

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA COATES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE