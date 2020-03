Coronavirus, il presidente del Novara trovato positivo: il comunicato del club

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Novara ha annunciato che il presidente, Maurizio Rullo, sia stato trovato positivo al Coronavirus. Il contagio sarebbe avvenuto dopo un viaggio in Germania. Questa il comunicato del club piemontese: "La Società Novara Calcio comunica che il Patron Maurizio Rullo, dopo ricovero ospedaliero presso un ospedale Lombardo, ha ricevuto conferma in data odierna di positività a COVID-19. La positività a tale forma virale è da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania. Una volta accertata la positività del Patron la Società con il supporto dello Staff Medico ha posto in essere tutte le misure informative e di verifica richieste dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega Nazionale Calcio Professionistico. A fronte dell’informativa fornita il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL di Novara conferma la possibilità di procedere con la regolare attività sportiva e non riscontra necessità di ulteriori interventi. Di conseguenza non esistono motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività per gli organi sportivi interessati".