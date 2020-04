Coronavirus, l'idea della Bundesliga: mascherine per i calciatori

La Bundesliga potrebbe essere uno dei primi grandi campionati europei a riprendere, si parla del 9 maggio come possibile data ma ci sono ancora delle questioni da risolvere. La Lega ha già stilato un protocollo ma il Ministero del Lavoro tedesco starebbe pensando di integrarlo introducendo l'obbligo per i calciatori di indossare una mascherina in campo come ulteriore protezione contro il coronavirus. Si tratterebbe, rivela lo "Spiegel", di una mascherina diversa da quella usata dalla maggior parte delle persone, più adatta a un contesto sportivo e quindi resistente ai contrasti.