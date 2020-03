Coronavirus, la CONMEBOL rinvia al 2021 anche la Copa America

Non soltanto l'Europeo, ma anche la Copa America. La competizione della CONMEBOL, ugualmente programmata per il 2020, è stato posticipata di un anno a causa dell'emergenza scatenata dalla pandemia di coronavirus. Il torneo, ospitato da Argentina e Colombia, sarebbe partito il 12 giugno proprio come Euro 2020 ed è stato rinviato dopo un consiglio in accordo con la UEFA. Gruppi, format e sedi ospitanti rimarranno comunque invariati, a cambiare saranno le date (ora 11 giugno - 10 luglio 2021).