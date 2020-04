Coronavirus, la proposta di Casillas: "Terminiamo stagione a dicembre"

Terminare la stagione a dicembre, in concomitanza con l'anno solare: la proposta è dell'ex numero uno della Spagna e candidato alla presidenza della federcalcio iberica Iker Casillas. Secondo l'ex portiere del Real Madrid e del Porto, visto che la stagione calcistica potrebbe essere posticipata di "3 o 4 mesi" per l'emergenza coronavirus, si potrebbe finire il campionato a dicembre con l'anno solare e adattarsi così alla Coppa del Mondo del Qatar del 2022, che si terrà a novembre. La proposta di Casillas non ha trovato però il gradimento del presidente della Liga Javier Tebas, secondo il quale questa idea comporterebbe un danno per le casse dei club.