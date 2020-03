Coronavirus, Lombardia: "Terapie intensive? Abbiamo recuperato posti"

Nel punto giornaliero sull'emergenza coronavirus, l'assessore al Welfare e alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera ha condiviso i dati regionali. Le sue parole: "Oggi in Lombardia abbiamo avuto 252 morti, sono 1.218 in totale. I positivi sono 13.272, più 1.587 rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c'è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45. Ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono 1.218, con una crescita di 252".

TERAPIE INTENSIVE - "Le terapie intensive sono l'aspetto più delicato non l'unico perché ci sono ospedali che dopo 24 giorni sono davvero allo stremo e sono molto saturi. In Regione sono disponibili ora 1.200 posti di terapia intensiva, allestiti con uno sforzo titanico che sorprende, stupisce e commuove anche noi. Siamo passati da 724 a 1.200 posti e si è recuperato un buon margine rispetto ai numeri che avevamo ieri, grazie alla grande capacità delle strutture che stanno dando risposte utilizzando tutto quello che hanno".

