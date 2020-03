Coronavirus, Malagò: "Sospendere Serie A? Tutti gli sport devono andare nella stessa direzione"

"Se sia giusto fermare la Serie A di calcio? Io credo che tutti gli sport di squadra, dal calcio alla pallacanestro, dalla pallavolo all'hockey e a tutti gli altri, debbano andare nella stessa direzione: domani lavorerò a questo scopo". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando della situazione dello sport italiano e della possibile sospensione del campionato di calcio per l'emergenza coronavirus. "La Serie A è organizzata dalla Lega, ma la Lega opera su delega della federazione - ha osservato il numero uno dello sport italiano intervenuto a "Che tempo che fa" su Rai 2 - Oggi il Consiglio della Lega di A ha preso una decisione non seguendo l'invito del ministro Spadafora di fermare il campionato, una scelta peraltro riconosciuta dal decreto del Governo. A questo punto la Figc può fare due cose: confermare la decisione oppure commissariare la Lega di A. Ma io penso che tutti gli sport di squadra debbano prendere una stessa direzione e domani lavorerò per questo. Perché, come ho già detto, la salute viene prima di tutto".

Pubblicato l'8/03 alle 22.40