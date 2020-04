Coronavirus, Maradona difende la squadra: "Tagliate il mio stipendio, non quello dei giocatori"

"Tagliate il mio stipendio, non quello dei dipendenti". Con queste parole ai media argentini Diego Armando Maradona si conferma campione di generosità anche in piena emergenza coronavirus. Intervistato dal quotidiano Olè, il Pibe de Oro ha confermato la disponibilità di ridursi l'ingaggio come allenatore del Gimnasia, squadra che milita nel massimo campionato argentino. "Spero di restare al Gimnasia, lo adoro. Ho una straordinaria relazione con le persone e il presidente", ha detto Maradona. Sulle difficoltà economiche legate al momento, l'ex numero 10 del Napoli e dell'Argentina ha detto: "Tagliate il mio stipendio, ma non indistintamente quello di tutti i dipendenti. Molte persone ne hanno bisogno per vivere".