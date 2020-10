Coronavirus / Nuovo Dpcm: mascherine ovunque e multe salatissime, arresto per chi viola quarantena

Filtrano oramai le prime indiscrezioni certe circa quanto contenuto nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore a mezzanotte. Obbligo di mascherina ovunque. Sarà obbligatorio portarla sempre con sé poiché andrà indossata al chiuso come all'aperto. Le eccezioni per ora riguardano se si è in auto in solitaria o con i congiunti, in moto, in bicicletta, in luoghi isolati o se si fa attività motoria. Negli ultimi due casi ci deve essere una distanza minima di 2 metri da qualsiasi altro essere umano. Il tutto "per ora" poiché il ministro della Salute, Roberto Speranza, valuterà nei giorni che verrano la possibilità di metter mano a tali eccezioni: "Valutiamo l’estensione dell’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto, in maniera continuativa e in ogni situazione, anche con gli amici". Multe salatissime per chi sarà sprovvisto di mascherina: da 400 a 3000 euro.

I locali che non rispetteranno le norme anti-Covid rischieranno la stessa multa e anche una sanzione amministrativa accessoria con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Pesantissimi i rischi per chi viola la quarantena: arresto da 3 a 18 mesi e una multa da 500 a 5000 euro. Varrà infatti la denuncia per epidemia colposa.