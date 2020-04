Coronavirus/ Oms: "L'epidemia è lontana dalla fine"

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è intervenuto in conferenza stampa a Ginevra per parlare della pandemia in corso: "Le misure di lockdown in Europa vengono allentate con il calo del numero di nuovi casi di Covid-19. Continuiamo a sollecitare i paesi a trovare, isolare, testare e trattare tutti i casi e tracciare ogni contatto, per garantire che queste tendenze in calo continuino. Ma voglio ricordare e ripetere che l’epidemia è lontana dalla fine. La seconda ondata è nelle nostre mani. Se agiremo bene potremo evitarla, ma nel farlo sono necessari interventi non solo nazionali, ma anche regionali e globali”