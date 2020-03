Coronavirus, 'paziente 1' fuori da terapia intensiva: respira autonomamente

La diffusione del coronavirus è sempre più intensa. Il bollettino giornaliero della Protezione Civile rivela numeri via via sempre più preoccupanti. Una buona notizia arriva da Pavia, dove è ricoverato il 'paziente 1' Mattia, 38enne manager dell'Unilever. Di oggi è il trasferimento dalla terapia intensiva a sub intensiva, come annunciato da Giulio Gallera, assessore alla sanità della Lombardia: "Mattia è stato 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente". La moglie, incinta all'ottavo mese di gravidanza, è tornata a casa giovedì scorso dopo il ricovero al Sacco di Milano. La donna sta bene come la bambina che porta in grembo.