Coronavirus, Pogba positivo niente nazionale per il francese

Positivi anche nelle fila del Manchester United. Anche Paul Pogba infatti è risultato positivo al Covid-19. Proprio per questo motivo il calciatore non prenderà parte ai prossimi impegni della Nazionale francese in Nations League contro Svezia e Croazia. Il tecnico Dechamps ha richiamato Rabiot è convocato anche il giovane Camavinga.

