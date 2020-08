Lazio, Strakosha: "Ci stiamo preparando al meglio. Reina? Un campione. Imparerò tanto da lui"

In diretta dal ritiro di Auronzo di Cadore è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il portiere biancoceleste Thomas Strakosha: "Siamo felici di essere qui ad allenarci. Stiamo lavorando bene anche se non è lo stesso senza i tifosi. Ogni anno miglioriamo, e aumentiamo l'asticella dei nostri obiettivi. Già nei primi allenamenti vedo i miei compagni motivati e pronti. Con Grigioni lavoriamo bene, so di avere la sua stima, devo continuare a lavorare e migliorare come sempre ho fatto. Giocare da tempo con lo stesso gruppo ci ha aiutato, abbiamo la fiducia del mister e questo in campo si è visto lo scorso anno. Champions? Sarà un sogno giocarla.

REINA - "Può dare tanto nello spogliatoio con il suo carattere. Sono felice di averlo qui, ruberò con gli occhi e cercherò di imparare tanto da lui in allenamento. Sarà importante avere un giocatore con la sua esperienza all'interno del nostro gruppo".

MIGLIOR DIFESA - "Rispetto agli anni scorsi siamo migliorati molto in difesa. C'è il rammarico di non essere riusciti a rimanere la miglior difesa fino a fine stagione, ma sicuramente sarà un'ottima base per ripartire nel prossimo anno".

CHAMPIONS - "Sentire quella musica sarà magico. Sono anni che ne parliamo in squadra e vogliamo vivere le emozioni che solo questo torneo sa dare. Dovremo essere bravi ad adattarci al calcio offensivo e dinamico della Champions. Ci faremo trovare sicuramente pronti".

