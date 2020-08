Calciomercato Lazio, Luiz Felipe può dire addio: il Leeds preme e Lotito...

Luiz Felipe può cambiare squadra e lo scenario del mercato della Lazio. Il brasiliano è diventato sacrificabile, le leggi del calciomercato del resto sono queste, se arrivano offerte importanti nessuno è intoccabile, soprattutto con un contratto in scadenza tra due anni e un rinnovo che ancora non c’è. Luiz piace a tanti, non è un mistero, s’è mosso per primo il Barcellona, poi PSG e Leeds. Gli inglesi hanno accelerato nelle ultime ore, c’è stato un contatto tra Igli Tare e Lorenzo Tonetti, intermediario e braccio destro del patron dello Leeds, Andrea Radrizzani, per capire la fattibilità dell’affare. Il club britannico è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro, bonus compresi, per arrivare a Luiz Felipe. Ancora pochi per Lotito che ne chiede almeno 7-8 in più per cedere il classe ’97. Del resto, il ragionamento che fanno a Formello è piuttosto lineare: se per Kumbulla, un anno di serie A, la richiesta è di 30, perché accontentarsi per un giocatore come Luiz Felipe che ha dalla sua già tre campionati sulle spalle, diverse gare in Europa ed è titolare della nazionale brasiliana U-23?

ASTA - La Lazio non ha fretta, in realtà, non freme per vendere Luiz Felipe, ma sa che una cifra vicina ai 40 milioni, può dare respiro diverso al mercato e aprire nuovi scenari. La logica è quella che seguono tanti altri club, i trasferimenti sono praticamente fermi, quasi tutti aspettano di vendere prima di comprare, la stasi per ora la fa da padrona. Il Leeds s’è mosso, la Lazio aspetta un rilancio, i contatti sono avviati, la speranza di Lotito è quella di scatenare un’asta, di coinvolgere anche il PSG e il Barcellona e magari anche altri club inglesi. In passato un sondaggio l’aveva effettuato anche il Bayern, chissà che i campioni d’Europa non possano tornare alla carica. La Lazio aspetta, Luiz Felipe con lei…

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Calciomercato Lazio, per Muriqi si tratta ad oltranza

Calciomercato Lazio, incontro Tare-Raiola per Fares

Torna alla home page